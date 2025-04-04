ВЦИОМ: уровень доверия Владимиру Путину составил 79,8%
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По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину составляет 79,8%. Показатель одобрения деятельности главы государства с 24 по 30 марта составил 77,4%, сообщается на сайте ВЦИОМ.
Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,8%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 36,2%, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 30,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 22,3%, руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,8%.
В спонтанном рейтинге доверия политикам страны показатель Владимира Путина составил 38,6%. Вторую позицию занял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а третью — Михаил Мишустин. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 35,5%.
Проведенный в январе опрос россиян показал, что проведение российской военной спецоперации (СВО) поддерживают 67% респондентов. Колебания данного показателя статистически незначимы.