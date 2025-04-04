ВЦИОМ: уровень доверия Владимиру Путину составил 79,8%

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину составляет 79,8%. Показатель одобрения деятельности главы государства с 24 по 30 марта составил 77,4%, сообщается на сайте ВЦИОМ.