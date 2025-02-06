ВЦИОМ: почти 70% россиян поддерживают проведение спецоперации

Проведенный в январе опрос россиян показал, что проведение российской военной спецоперации (СВО) поддерживают 67% респондентов, сообщается на сайте ВЦИОМ .

С начала СВО в России наблюдается устойчиво высокий уровень поддержки населением спецоперации. Колебания данного показателя статистически незначимы.

При этом доля несогласных с решением в первый год проведения СВО, напротив, уменьшилась с 25 до 20%. Она стабилизировалась на отметке 19% в 2023 и 2024 годах.

Более ощутимые колебания отмечены в оценках успешности проведения спецоперации для ВС РФ. Пик оптимизма наблюдался в марте 2022 года (70%), но из-за затянувшегося конфликта показатель снизился до 59% к февралю 2023 года. Сейчас он составляет 65%.

Российская специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Об этом объявил президент страны Владимир Путин.