Встретили насмешками: заявления главы Минторга США вызвали переполох в Давосе
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Заявления главы американского минторга Говарда Латника вызвали переполох на ужине в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, сообщает британская газета Financial Times.
Ужин был организован временным сопредседателем ВЭФ Ларри Финком.
«На мероприятии начался переполох после воинственных заявлений Латника, их встретили насмешками, некоторые гости покинули (ужин-ред.)», — говорится в публикации.
После высказываний главы американского Минторга Финк был вынужден призывать присутствующих к спокойствию. При этом неизвестно, какие именно высказывания вызвали бурную реакцию у участников ужина.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВЭФ в Давосе давно утратил серьезность, превратившись в нелепое зрелище, вызывающее одновременно смех и тревогу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.