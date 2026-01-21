Встретили насмешками: заявления главы Минторга США вызвали переполох в Давосе

сегодня в 20:29

Заявления главы американского минторга Говарда Латника вызвали переполох на ужине в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, сообщает британская газета Financial Times .

Ужин был организован временным сопредседателем ВЭФ Ларри Финком.

«На мероприятии начался переполох после воинственных заявлений Латника, их встретили насмешками, некоторые гости покинули (ужин-ред.)», — говорится в публикации.

После высказываний главы американского Минторга Финк был вынужден призывать присутствующих к спокойствию. При этом неизвестно, какие именно высказывания вызвали бурную реакцию у участников ужина.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВЭФ в Давосе давно утратил серьезность, превратившись в нелепое зрелище, вызывающее одновременно смех и тревогу.

