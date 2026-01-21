«Театр абсурда и абракадабра»: Захарова высказалась о форуме в Давосе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Всемирный экономический форум в Давосе давно утратил серьезность, превратившись в нелепое зрелище, вызывающее одновременно смех и тревогу. Она его назвала в том числе театром абсурда и абракадаброй.

Захарова акцентировала внимание на одновременном проведении пресс-конференции российского внешнеполитического ведомства и форума в Давосе, подчеркнув, что это совпадение не случайно и несет в себе определенный смысл.

Представитель МИД РФ также вспомнила предложение президента Финляндии Александра Стубба, сделанное его американскому коллеге Дональду Трампу, обсудить вопрос Гренландии в сауне. По словам дипломата, ей было сложно поверить, что глава одного государства предлагает главе другого государства решить судьбу третьей страны в неформальной обстановке. Захарова подчеркнула, что решать важные вопросы, касающиеся судеб людей в Дании, Гренландии и США, в формате «переходящей в перформанс инсталляции» недопустимо.

Дипломат также упомянула публикацию в западной прессе о беспокойстве Евросоюза по поводу недостатка юмора и шуток в их информационных материалах.

«Там и так обхохочешься, там шутки не нужны. Самая серьезная повестка давно превратилась у них в театр абсурда, в абракадабру, в паноптикум, от него и смешно, и страшно одновременно. Они же каждый раз так обмыливают каждое наше слово, каждый наш жест, они селекцию у себя устроили наших специфических новостей, которых тоже хватает. У нас каждый день огромная повестка — у нас открываются музеи, у нас строятся мосты, запускаются, закрываются компании, новости экономики, бизнеса, гуманитарной сферы, спорта, музыки всех видов, у нас идут премьеры. Но ведь они занимаются селекцией новостей из России, чтобы преподнести то, что у нас происходит, в качестве однобокой повестки, которая нужна им», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

