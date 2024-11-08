ВС США могут отказаться от танков из-за провалов «Абрамсов» в зоне СВО

Вооруженные силы США могут отказаться от танков из-за провалов «Абрамсов» в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Mash .

С таким предложением выступил экс-гендиректор Google Эрик Шмидт. По его словам, американская техника успела себя дискредитировать, так как Вооруженные силы России с легкостью смогли ее уничтожать.

Многие американские военные эксперты раскритиковали за эти высказывания Шмидта. По их словам, его главной целью является получение гранта для своей компании, которая занимается разработкой беспилотников-камикадзе.

Ранее боец с позывным «Агай» уничтожил танк Abrams. Отряд специального назначения «ВАТАН» на своем участке фронта показывает эффективную работу.