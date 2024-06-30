Бойцу с позывным «Агай» удалось уничтожить танк Abrams
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Боец с позывным «Агай» уничтожил танк Abrams. Отряд специального назначения «ВАТАН» на своем участке фронта показывает эффективную работу, сообщил военкор Ильдар Юлдыбаев в своем Telegram-канале.
По словам бойца, они дежурили, когда заметили цель. Пришли пристрелиться, и попали в танк. То, что это был Abrams, военные узнали только на следующий день.
«Ребята с батареи теперь в шутку называют меня «генерал абрамс», — добавил «Агай».
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