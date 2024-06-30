Бойцу с позывным «Агай» удалось уничтожить танк Abrams

сегодня в 11:34

Боец с позывным «Агай» уничтожил танк Abrams. Отряд специального назначения «ВАТАН» на своем участке фронта показывает эффективную работу, сообщил военкор Ильдар Юлдыбаев в своем Telegram-канале .

По словам бойца, они дежурили, когда заметили цель. Пришли пристрелиться, и попали в танк. То, что это был Abrams, военные узнали только на следующий день.

«Ребята с батареи теперь в шутку называют меня «генерал абрамс», — добавил «Агай».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач отбросили Вооруженные силы Украины с левого берега региона