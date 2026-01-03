сегодня в 11:05

ВС США атакуют не только Каракас, но и иные населенные пункты Венесуэлы

Жители венесуэльской столицы Каракаса пожаловались на звуки выстрелов в ряде районов города. Еще их услышали в находящихся по близости населенных пунктах, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Bloomberg.

Жители Каракаса услышали мощные взрывы. Также они видели, как американская авиация летает над городом.

В некоторых районах Каракаса было отключено электричество. Точная причина неизвестна, но могут быть повреждены объекты электросетевого комплекса.

Утром 3 января американская армия напала на Венесуэлу. США нанесли ракетные удары по военным объектам в стране. Также в Каракасе, предположительно, высадился десант США.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.