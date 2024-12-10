ВС РФ продвинулись почти вплотную к населенному пункту Великая Новоселка в ДНР

ВС РФ освободили значительную территорию и почти вплотную продвинулись с юга к населенному пункту Великая Новоселка в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимира Рогова.

По его словам, российский войска освободили большой участок, который находится южнее Великой Новоселки. Они «подпирают» населенный пункт с юга.

При этом Рогов уточнил, что говорить о выходе ВС РФ на окраины Великой Новоселки пока преждевременно. Это касается и начала боев за населенный пункт.

Ранее пленный украинский солдат заявил, что группировка ВСУ частично сдается в плен в районе Великой Новоселки. По его словам, его соотечественники не выдерживают.