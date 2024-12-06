Группировка ВСУ в ДНР частично сдается в плен

Украинские солдаты рядом с поселком Великая Новоселка в ДНР по возможности сдаются в плен. Об этом ТАСС рассказал пленный боевик ВСУ Алексей Сидорик.

В роте у мужчины было 30 солдат. Часть из них умерла, а другая добровольно сдалась в плен.

«Думаю, там осталось мало людей, если остались», — добавил Сидорик.

Военный подчеркнул, что в его роте все хотят сдаться. Они не выдерживают. Если есть возможность попасть в плен, то делают это.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров взял пленных бойцов ВСУ на свою прямую линию. Одному из них он предложил застрелиться из пистолета, чтобы «умереть, как герой».