Группировка ВСУ в ДНР частично сдается в плен
Украинский военный: солдаты ВСУ в ДНР «не выдерживают» и хотят сдаться
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Украинские солдаты рядом с поселком Великая Новоселка в ДНР по возможности сдаются в плен. Об этом ТАСС рассказал пленный боевик ВСУ Алексей Сидорик.
В роте у мужчины было 30 солдат. Часть из них умерла, а другая добровольно сдалась в плен.
«Думаю, там осталось мало людей, если остались», — добавил Сидорик.
Военный подчеркнул, что в его роте все хотят сдаться. Они не выдерживают. Если есть возможность попасть в плен, то делают это.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров взял пленных бойцов ВСУ на свою прямую линию. Одному из них он предложил застрелиться из пистолета, чтобы «умереть, как герой».