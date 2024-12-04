Кадыров предложил военнопленному застрелиться, но тот не захотел

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял пленных бойцов ВСУ на свою прямую линию и предложил одному из них застрелиться из пистолета, чтобы «умереть, как герой». Боевик отказался и сказал, что хочет жить, сообщают «Осторожно, новости» .

На прямую линию в Грозном Кадыров приехал на «трофейной» боевой машине пехоты Bradley американского производства. В ходе общения с прессой глава республики также поговорил с одним из пленных украинских солдат.

«Лучше бы умер там, чем попал в плен. Если ты такой воин. Я тебе сейчас дам пистолет, застрелишься?» — спросил Кадыров, на что пленный ответил отрицательно.

Кадыров сказал, что пленный хочет убивать, но умирать не готов.

«Так не бывает. В войне убивают и умирают. Это не мультфильм тебе, не сказка», — добавил руководитель Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров также показал лагерь военнопленных ВСУ в Грозном.