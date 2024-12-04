«Мне жалко вас»: Кадыров показал лагерь военнопленных ВСУ в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео из лагеря с украинскими военнопленными в Грозном. На кадрах руководитель республики заявил, что ему жалко этих военных, которых обманом отправили воевать по прихоти президента Украины Владимира Зеленского.

Кадыров отметил, что пленные сделали правильный выбор — предпочли сложить оружие и выжили, в отличие от других своих сослуживцев. По словам руководителя республики, этих солдат ВСУ, как и большинство других украинских военных, бросили «в самую гущу событий» с минимальной подготовкой и вооружением.

«Хочу посоветовать всем, кто на другой стороне и все еще сомневается: не стоит жертвовать собой ради интересов Запада и его марионетки — Зеленского», — написал Рамзан Кадыров.

Чеченский глава уверен, что у нынешнего президента Украины нет цели сделать свою страну самодостаточной.

На видео Кадыров также поинтересовался, как кормят пленных, нет ли у них проблем и как с ними обращаются в лагере. Некоторые из пленников, в свою очередь, обратились к своим соотечественникам с призывом добиваться того, чтобы их быстрее вернули домой.

«Обманули вас. Мне жалко вас», — сказал Кадыров пленным.