ВС РФ продвинулись к западу от Угледара и вышли на трассу, ведущую на Богоявленку, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

На данное передвижение российских войск указывает карта военного паблика Deep State. При этом выход на трассу был южнее, чем развилка на Угледар.

Судя по карте, украинским войскам все еще доступно физическое сообщение с городом, хотя ранее военные аналитики отмечали, что населенный пункт «фактически окружен». При этом в самом Угледаре ВС РФ уже контролируют юго-восточные кварталы.

Соучредитель Deep State Руслан Микула заявил, что ВСУ скоро потеряют город. По его словам, это вопрос нескольких дней или недель.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бои перешли на территорию Угледара. По его словам, освобождение Угледара от боевиков ВСУ очень важно.