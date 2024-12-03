ВС РФ полностью взяли инициативу на Сватовско-Кременском участке фронта

Российские войска завладели стратегической инициативой под Сватово и Кременной в ЛНР. ВС РФ развивают успехи на данном участке боевого соприкосновения, сообщает kp.ru .

О том, что российские войска взяли верх в противостоянии с ВСУ на Сватовско-Кременском участке фронта, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские войска также демонстрируют успехи и на сватово-купянском направлении.

Эксперт заявил, что нынешнее положение дел в ЛНР позволяет делать позитивные прогнозы на будущее. Марочко считает, что такими темпами ВС РФ полностью освободят регион от украинских сил уже к концу года.

Ранее эксперт отметил, что бойцам ВС РФ осталось освободить пять населенных пунктов в ЛНР. Тогда они установят полный контроль над регионом.