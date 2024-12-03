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Марочко: бойцам ВС РФ осталось освободить пять населенных пунктов в ЛНР

Российским войскам нужно выбить украинских боевиков всего из пяти населенных пунктов в ЛНР, чтобы установить полный контроль над регионом. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

За последний месяц ВС РФ достигли успехов в регионе. Им удалось освободить большую часть административной границы Луганской Народной Республики.

Российским военным необходимо взять под контроль в ЛНР Новоегоровку, Новолюбовку, Белогоровку, Надию и Петровское. Уже сейчас украинские боевики нанесли серьезный урон этим населенным пунктам — некоторые из них частично разрушены.

Ранее Марочко сообщал, что российские войска отбили 36 попыток контратак ВСУ в Луганской Народной Республике. Там были ликвидированы 8,4 тыс. боевиков противника.