Солдаты ВС РФ отразили 36 попыток контратак украинских боевиков на территорию Луганской Народной Республики. Около 8,4 тыс. солдат противника и зарубежных наемников были ликвидированы, рассказал ТАСС подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В период с 23 по 29 ноября российские солдаты отбили 36 контратак украинских войск. На неделе до этого попыток атаковать противником предпринималось меньше — 30.

С 23 по 29 ноября украинские войска потеряли 8,3 тыс. солдат и наемников в ЛНР. Также были выведены из строя 12 танков, 48 артиллерийских систем, 10 станций РЭБ, 29 складов с боеприпасами в полях и около 200 боевых машин противника.

Ранее сообщалось, что за осень армия России освободила 88 населенных пунктов.