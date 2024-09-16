ВС РФ освободили Успеновку в Курской области

сегодня в 12:42

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ также нанесли поражение формированиям механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Толстый Луг, Плехово, Покровский, Дарьино, Николо-Дарьино.

Кроме того, были отражены пять контратак ВСУ в направлении других населенных пунктов Курской области.

Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины.

Российская армия продолжает действия по разгрому ВСУ, которые вклинились на территорию Курской области.

Ранее Минобороны РФ показало момент ликвидации ВСУ под Курском группировкой войск «Север». Противник пытался спрятаться в лесной местности, но это не помогло.