Также российские военные нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад и смогли отразить 48 контратак ВСУ, которые противник пытался провести в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово ДНР.

За неделю на данном направлении украинская армия потеряла свыше 2360 бойцов, четыре танка, из которых один Leopard немецкого производства ФРГ и два американских Abrams, 16 боевых бронемашин, в том числе две американские БМП Bradley и немецкая БМП Marder, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и чешскую боевую машину РСЗО Vampire.

Ранее расчет «Гиацинта» поразил миномет ВСУ в Запорожской области. Операторы беспилотников выявили занимающий позицию миномет, передали артиллерии координаты.