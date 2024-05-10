Расчет «Гиацинта» поразил украинский миномет в Запорожской области

Российские артиллеристы группировки «Днепр» ликвидировали миномет и живую силу противника при попытке ВСУ занять позиции на севере Работино в Запорожье, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова старшего офицера батареи с позывным «Свердловск».

«Операторы БПЛА засекли занимающий позицию миномет, передали нам координаты. Мы быстро доехали до огневой позиции нашей, сориентировались, и до его первого выстрела мы наперед отработали по нему», — пояснил офицер.

Отмечается, что несмотря на сложные условия работы, подготовленные расчеты артиллерии тратят считанные минуты на совершение первого выстрела после получения целей. Также ВС РФ используют тактику частой смены позиций для ведения огня.

«Свердловск» добавил, что для поражения противника используется буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б». Орудие способно бить на дальность до 30 километров. Его часто используют для контрбатарейной борьбы, требующей от личного состава выдержки и высокого профессионализма.