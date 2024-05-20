Порядка 32 тыс человек посетили парк «Елочки» в Домодедове за неделю

С 13 по 19 мая парк Елочки в городском округе Домодедово посетили 32 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк вошел в десятку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Он занял восьмое место.

Парк «Елочки» располагается не далеко от города Домодедово. Парк разделен на зоны аттракционов, площадь для мероприятий, кафе, различные зоны отдыха. Кроме того, на территории парка располагается Храм Петра и Февронии, аллея молодоженов, досуговый центр, танцевально-концертный зал.

Адрес парка: округ Домодедово, Каширское шоссе, 107.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.