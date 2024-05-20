Заведующие филиалами МОККВД посетили конференцию «Рахмановские чтения»

На днях состоялась XII научно-практическая конференция с международным участием «Рахмановские чтения. От болезни к здоровой коже», посвященная памяти Виктора Александровича Рахманова, выдающегося ученого и преподавателя в области дерматологии и венерологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Заведующие филиалами Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера посетили мероприятие, в ходе которого рассмотрели современную дерматовенерологию, инновационную терапию различных заболеваний, а также обсудили персонифицированный подход к лечению пациентов.

«Данная конференция является крайне важным мероприятием для повышения уровня профессиональных знаний. В ходе конференции были рассмотрены ключевые вопросы, отражающие все аспекты дерматологии и венерологии. Хочется особо отметить доклад профессора Елены Аравийской о применении нового препарата для лечения акне, который появится в России в ближайшее время», — рассказала заведующий Сергиево-Посадским филиалом Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера — врач-дерматовенеролог Наталья Коваль.

Сотрудники филиалов регулярно повышают уровень знаний, обучаясь в рамках системы непрерывного медицинского образования. Записаться на прием к врачу-дерматовенерологу можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.