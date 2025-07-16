Владельца бренда сумок Fiore Bags задержали в Москве с кокаином и отпустили

Владелец российского бренда Fiore Bags Барух Ханукаев попался московским правоохранителям с 0,03 грамма кокаина. Его отпустили, после чего мужчина в спешке покинул страну, сообщает Baza .

Автомобиль такси, в котором ехал 42-летний гражданин России и Израиля Ханукаев, был остановлен сотрудниками ГАИ на Новинском бульваре 6 июля. Полицейские обратили внимание на то, что предприниматель странно себя вел и слишком нервничал.

Мужчину досмотрели и обнаружили в кармане салфетку с неизвестным порошком и бумажную трубку с остатками белого вещества. Мужчину доставили в полицию. Там выяснилось, что у Ханукаева было 0,03 грамма кокаина.

Значительный размер данного запрещенного вещества, по которому могут возбудить уголовное дело, начинается с 0,2 грамма, потому владельца бренда сумок отпустили. Однако было возбуждено дело по факту продажи мужчине наркотиков. После этого стало известно, что мужчина улетел из России.

Сам предприниматель свое задержание отрицает. Он упомянул, что находится сейчас за границей.

Ханукаев проживает на Малой Бронной в Москве и женат на актрисе Кристине Чичериной. Пара часто появляется на светских вечеринках. Известно, что перед задержанием мужчина посещал мероприятие Golf Cup.

Ранее кокаин на 12 миллиардов нашли в питерском порту. Его упаковали вместе с бананами.