«Симптом системного кризиса»: эксперт объяснил скачок цен на такси в Москве

Специалист Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович заявил, что рост цен на такси в столице связан с рядом проблем, среди которых низкие зарплаты и невыносимые условия труда водителей, сообщает RuNews24.ru .

«Таксисты уходят в менее регулируемые сегменты, такие как корпоративные перевозки, что только усугубляет проблему», — пояснил эксперт.

По его словам, в последние годы отрасль сталкивается с недостатком мотивации сотрудников, жесткими требованиями к страхованию и высокой комиссии агрегаторов — от 20% до 30% от заказа. Это создает кадровый голод и дополнительные барьеры для привлечения новых работников.

Влияют и общие экономические факторы — такие, как инфляция и рост цен на бензин. Теперь таксисты вынуждены больше требовать за свои услуги, а динамическое ценообразование также способствует подорожанию поездок.