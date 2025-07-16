«Спартаку» не осмелились пророчить даже 3 место в РПЛ

Московскому «Спартаку» с его нынешним составом будет тяжело бороться даже за 3 место в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), считает бывший футболист «красно-белых» Виталий Дьяков. По его словам, от столичной команды всегда ожидают высоких результатов, «но, по сути, ожидания слишком завышены», сообщает Metaratings.ru .

«В какой бы ситуации клуб ни был — из-за того, что шлейф 90-х идет, — „Спартак“ всегда претендент в борьбе за чемпионство. Но, по сути, ожидания слишком завышены. И по тому, как команда укрепляется, и по тому, что там творится, — кажется, это даже не борьба за тройку», — сказал бывший игрок «Спартака».

По словам Дьякова, столичный клуб «абсолютно провалил» весенний период, занял четвертое место по итогам сезона 2024-25 РПЛ и «никуда особо не забрался» в Кубке России. Бывший футболист отметил, что «Спартак» особо не обновил состав, хотя команде требовалось укрепить оборону крайними защитниками.

«Для меня нынешний „Спартак“ — не претендент в борьбе за „золото“. С этим составом крайне тяжело будет бороться даже за третье место», — высказался Дьяков.

В первом туре нового сезона 2025-26 РПЛ «Спартак» примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдет 19 июля.