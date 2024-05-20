Жена Клуни помогала прокурору Хану составить заключение для МУС по сектору Газа

Юрист, супруга американского актера Джорджа Клуни Амаль помогала прокурору Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хан оценить собранные доказательства по поводу ситуации в секторе Газа и причастности премьера Израиля Биньямина Нетаньяху к военным преступлениям, пишет РБК .

Амаль Клуни на сайте своего фонда сообщила, что по запросу прокурора МУС Хана помогала составить заключение о ситуации в секторе Газа. Она оценивала собранные прокуратурой доказательства предполагаемых военных преступлений, присоединившись к группе международных экспертов.

Прокурор Хан требует ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, которых считает причастными к военным преступлениям. Претензии к политикам Израиля сводятся к использованию запрещенных методов, таких, как истребление и голод в качестве метода ведения войны.

Канцелярия Нетаньяху отреагировала на требование о выдачи ордера на арест премьера, заявив, что обвинения являются необоснованными. Запрос Хана к МУС в канцелярии назвали «кровавым наветом».