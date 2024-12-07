Боевик ВСУ Фирсов: Украина может потерять сразу пять крупных городов в ДНР

Украина близка к тому, чтобы «потерять» одновременно пять городов в Донецкой Народной Республике. Это может произойти уже в ближайшее время, заявил в эфире телеканала соседней страны «Еспресо» боевик ВСУ Егор Фирсов, сообщают « Военкоры Русской Весны ».

Российские войска в ближайшее время могут освободить Курахово, Мирноград, Часов Яр, Торецк и Покровск в Донецкой Народной Республике. Пока эти населенные пункты временно находятся под контролем ВСУ.

Оборонять города в ДНР для украинских боевиков не просто. ВСУ теряют большое количество людей во время защиты населенных пунктов от атак противника.

Ранее пленный украинский боевик Алексей Сидорик сказал, что солдаты рядом с поселком Великая Новоселка в ДНР сдаются в плен, если появляется такая возможность. Не все выдерживают в зоне боевых действий.