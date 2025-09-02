Возможно, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сделал заявление об открытии с директором лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной партии «Мы» в качестве своего пиара. Об этом РИАМО сообщил кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

Ранее SHAMAN преподнес своей возлюбленной самый необычный подарок на день рождения. Музыкант привез Мизулину в лес, где вручил ей логотип новой партии, которую назвал «Мы».

«Но пока что ни Екатерина, ни Ярослав не обладают политическим весом, чтобы создавать политическую партию, которую поддержит хоть какой-то процент населения. Партия — это постоянная работа большой команды. Вряд ли Ярослав и Екатерина имеют такое число сторонников, чтобы подобное создавать. Очень многие более сильные политические лидеры пытались это сделать, но у них ничего не получилось. Тут нужны просто огромные людские и финансовые ресурсы», — сказал Григорий Миронов.

С другой стороны, как рассказал эксперт, один раз подобный проект успешно зашел. Из полукомичной партии «любителей косметики» сейчас создалась влиятельная политическая сила, которая теперь в некоторых регионах может даже посоревноваться с мастодонтами российской политики.