SHAMAN в русском лесу подарил Мизулиной партию «Мы»

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, 1 сентября вручил директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России и своей возлюбленной Екатерине Мизулиной самый необычный подарок на день рождения. Музыкант привез Мизулину в лес, где вручил ей логотип новой партии, которую назвал «Мы».

«1 сентября — день всех школьников. И я от всей души поздравляю их. Но также 1 сентября — это день рождения Екатерины Мизулиной. Катю сложно чем-то удивить, но я думаю, что сегодня у меня получится это сделать. И сейчас мы находимся здесь, в этом замечательном русском лесу, для того, чтобы вручить этот подарок», — рассказал в своем Telegram-канале SHAMAN.

На опубликованных кадрах видно, как Дронов привел Мизулину в ярко-красном платье и на каблуках в лес, где пара сначала станцевала медленный танец, затем подошла к огромной коробке, перевязанной лентой в цвет российского триколора.

SHAMAN поинтересовался у Мизулиной, догадывается ли она, что лежит внутри коробки. Получив отрицательный ответ, он открыл подарок, в котором оказался логотип новой партии под названием «Мы». Певец заявил, что до него никто в мире не делал таких подарков своим возлюбленным.

Екатерина Мизулина довольно сдержанно отреагировала на подарок, одарив возлюбленного лишь улыбкой.

https://t.me/shaman_channel/1035