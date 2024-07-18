Время Украине сдаться: Дотком предложил выход из кризиса
Бизнесмен Дотком предложил Зеленскому сдаться
Бизнесмен Ким Дотком предложил Владимиру Зеленскому сдаться и выйти на переговоры с Россией, пишет РИА Новости.
«Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все», — написал бизнесмен в соцсети.
Предприниматель добавил, что «это была последняя битва империи США и ее вассалов».
Дотком ранее владел сервисом обмена цифровой информации Megaupload.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил посредничество Будапешта в организации переговоров России и Украины.