Время Украине сдаться: Дотком предложил выход из кризиса

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Бизнесмен Ким Дотком предложил Владимиру Зеленскому сдаться и выйти на переговоры с Россией, пишет РИА Новости .

«Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все», — написал бизнесмен в соцсети.

Предприниматель добавил, что «это была последняя битва империи США и ее вассалов».

Дотком ранее владел сервисом обмена цифровой информации Megaupload.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил посредничество Будапешта в организации переговоров России и Украины.