В Венгрии предложили помощь в проведении переговоров России и Украины

сегодня в 03:32

Будапешт предложил любое место в Венгрии для переговоров Москвы и Киева

Будапешт готов предложить любое место в Венгрии для мирных переговоров Москвы и Киева, заявил РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто.

По словам дипломата еще в феврале 2022 года он связался с российским и украинским коллегами.

«Венгрия всегда готова содействовать переговорам, мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы», — сказал глава внешнеполитического ведомства российскому агентству.

Ранее Сийярто высказал опасение, что Украина полностью исчезнет при продолжении конфликта с Россией.