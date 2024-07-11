Сийярто: на Украине погибнут сотни тысяч людей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил полное исчезновение Украины при продолжении конфликта с Россией, пишет RT .

По словам дипломата, действия Евросоюза и НАТО ведут к ухудшении ситуации на Украине.

«Если мы не сможем остановить войну, погибнут ещё тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч людей, и Украина будет уничтожена», — заявил министр в интервью телекомпании CNN.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в письме ЕС, что переговоры о мире на Украине начнутся в 2024 году по инициативе Москвы и Пекина.