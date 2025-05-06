«Время и место выберем мы»: Исламабад ответил на индийские атаки

Пакистан осуществил ракетные удары по территории Индии в ответ на операцию «Синдур», сообщает местный телеканал SAMAA TV со ссылкой на осведомленные источники, пишет RT .

Официальный представитель Минобороны Пакистана назвал действия Индии «позорными и трусливыми», подчеркнув, что ответ будет неизбежным.

«Эта провокация не останется без ответа. Мы выберем время и место для нашего удара», — заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, пообещав, что ответные меры окажутся «еще более жесткими».

Напряжение между странами достигло критической отметки: после гибели ребенка в результате индийских ударов и закрытия пакистанского воздушного пространства конфликт рискует перерасти в открытую войну.