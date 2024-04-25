Возможная конфискация российских активов США повлияет на дипотношения с Россией

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва допускает снижение уровня дипломатических отношений с Америкой, если она действительно конфискует суверенные активы РФ в пользу Украины, пишет РИА Новости .

«Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались», — заявил Рябков.

Дипломат допустил, что США сначала хочет обсудить новый принятый законопроект со странами G7, поскольку большая часть российских активов заморожена на территории Европы.

Ранее экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов заявил, что замороженные российские активы дешевеют. Он считает, что если активы передадут Украине, то это помощь Киеву на самом деле будет незначительной.