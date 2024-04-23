Экономист Бадалов: замороженные российские активы дешевеют из-за блокировки

Главная причина снижения стоимости российских замороженных активов в Швейцарии – это их блокировка, из-за которой они сильно потеряли в цене и спросе, заявил РИАМО экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее стало известно, что стоимость российских активов, замороженных в Швейцарии, сократилась за год на 1,7 млрд швейцарских франков (1,86 млрд долларов) до 5,8 млрд франков (примерно 6,36 млрд долларов). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Государственного секретариата экономики Швейцарии.

«Если российские активы в Европе конфискуют и передадут Украине, то их стоимость будет гораздо меньше нынешней. Это будет продажа с большим дисконтом, похожая на аукцион конфискованного имущества, которое стоит гораздо дешевле, чем на рынке. Поэтому польза от конфискованных активов будет для Украины небольшая, это будет больше политический жест, чем реальная помощь», – уверяет Бадалов.

При этом надеяться на то, что Запад вернет России замороженные активы, по его мнению, не стоит.

Даже если их не конфискуют, они останутся заблокированными в Европе на протяжении ближайших десятилетий и за это время очень сильно обесценятся, считает экономист.