Воробьев: нельзя допустить отставания по магистральным темам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований напомнил, что нельзя допускать проволочек при реализации магистральных тем Подмосковья.

«Мы ни в коем случае не имеем права по тем и или иным причинам допустить отставания по ключевым магистральным темам», — заявил Воробьев.

Ранее глава региона призвал четко исполнять запланированные программы и мероприятия в округах в течение летнего периода.

«Мы должны понимать, что лето для нас — не время для отдыха и передышки, а время для активного решения тех проблем и тех программ, которые, мы запланировали», — сказал Воробьев.