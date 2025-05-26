Андрей Воробьев: летом нужно выполнить все запланированные программы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал четко исполнять запланированные программы и мероприятия в округах во время летнего периода.

«Мы должны понимать, что лето для нас не время для отдыха и передышки, а время для активного решения тех проблем и тех программ, которые, мы запланировали», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Ранее он также обратил особое внимание на обеспечение безопасности и чистоты летом.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — подчеркнул губернатор.