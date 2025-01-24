Главное требование украинского президента Владимира Зеленского может быть выполнено американским лидером Дональдом Трампом, который согласен предоставить Украине гарантии безопасности, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

При этом европейским странам придется взять на себя ключевые обязательства по возможным договоренностям, поскольку Вашингтон, хотя и готов предоставить Киеву гарантии безопасности, не планирует участвовать в восстановлении страны.

Эксперты заявили, что также европейские партнеры окажутся в зависимом положении перед Трампом, так как США считают неизбежным предоставление таких гарантий Украине.

Ранее Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине длится по вине Зеленского, который остается у власти, несмотря на истечение его полномочий еще весной 2024 года. Причина этого — желание нелегитимного украинского лидера продолжать боевые действия.