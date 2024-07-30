сегодня в 22:59

Аналитик: Британия продержится против России две недели

Британия продержится против России две недели в военном противостоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта издания Express.

«Британским вооруженным силам повезет, если они смогут сдержать Россию в течение двух недель в случае войны с использованием обычных вооружений», — заявил отставной подполковник Стюарт Кроуфорд.

По его словам, арсеналы британской армии практически пусты после военной помощи Украине

«От реального количества наших боеприпасов волосы встают дыбом», — отметил Кроуфорд.

Ранее сообщалось, что Британия опустилась в рейтинге самых развитых промышленных стран мира на 12 место, а Россия поднялась на восьмое.