Times: Британия уступила РФ место в топ-10 промышленных стран мира

В десятку лучших государств мира в рейтинге по уровню промышленного производства вошла Россия, вытеснив Великобританию, сообщает ТАСС .

Как пишет The Times со ссылкой на организацию Make UK, Британия опустилась в рейтинге на 12 место, а Россия поднялась на восьмое. Также на седьмом месте оказалась Мексика. Топ составили по данным за 2022 год.

Причиной роста мексиканской промышленности эксперты считают рост инвестиций КНР в эту латиноамериканскую страну. России — увеличение оборонных расходов.

Лидирующую позицию в топе занимает Китай, второе место у США.

При этом на долю производственного сектора в Британии пришлось 217 млрд фунтов стерлингов (282 млрд долларов) выпущенной продукции, в этой сфере в стране работают 2,6 млн человек. Но Лондон нуждается в «долгосрочной промышленной стратегии», которой сейчас просто нет.