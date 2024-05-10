Володин рассказал о процедуре рассмотрения кандидатуры председателя правительства

сегодня в 10:26

Государственная дума Российской Федерации в пятницу в ходе пленарного заседания рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.

«Обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет (в пятницу - ред.) во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Госдумы», — написал председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Мишустин выступит в ГД с докладом, а затем ответит на вопросы депутатов. После этого пройдет голосование.

Ранее кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России в Госдуму внес глава государства Владимир Путин. Кабмин под руководством Мишустина сложил полномочия после церемонии инаугурации президента.