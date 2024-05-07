Правительство Российской Федерации ушло в отставку
Фото - © Александр Астафьев/РИА Новости
Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому российское правительств сложило с себя все полномочия перед вновь избранным главой государства, сообщает пресс-служба кабмина.
Это было сделано по нормам Конституции страны и федерального конституционного закона.
В России процедура формирования нового состава кабмина начинается с назначения премьер-министра. Указ по данному вопросу подписывает президент после утверждения кандидатуры Госдумой.
В течение недели после назначения новый председатель правительства представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин может выдвинуть кандидатуру премьер-министра в день инаугурации.
Церемония вступления в должность президента прошла во вторник в Кремле. На нее были приглашены около 2,6 тыс. человек.