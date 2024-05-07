Правительство Российской Федерации ушло в отставку

сегодня в 12:58

Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому российское правительств сложило с себя все полномочия перед вновь избранным главой государства, сообщает пресс-служба кабмина.

Это было сделано по нормам Конституции страны и федерального конституционного закона.

В России процедура формирования нового состава кабмина начинается с назначения премьер-министра. Указ по данному вопросу подписывает президент после утверждения кандидатуры Госдумой.

В течение недели после назначения новый председатель правительства представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин может выдвинуть кандидатуру премьер-министра в день инаугурации.

Церемония вступления в должность президента прошла во вторник в Кремле. На нее были приглашены около 2,6 тыс. человек.