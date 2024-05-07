Путин может предложить кандидатуру премьера в день инаугурации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин может выдвинуть кандидатуру премьер-министра уже 7 мая — в день инаугурации, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, вполне вероятно, что Путин предложит кандидата на должность премьер-министра уже 7 мая. Согласно закону, кандидатуру должна утвердить Госдума. Ожидается, что это произойдет 10 мая.

В день инаугурации происходит отставка действующего правительства. О прекращении полномочий перед избранным президентом должен объявить премьер-министр Михаил Мишустин. 7 мая кабинет министров сложит полномочия, а новую кандидатуру председателя правительства Путин объявит в течение двух недель после торжественной церемонии.

Инаугурация президента началась. Для Путина церемония вступления в должность станет пятой по счету, она продлится около часа. С этого момент начнется срок правления главы государства, который продлится шесть лет, — до 2030 года.

Посмотреть торжественную церемонию можно на федеральных каналах — «Россия 1», НТВ, Первый канал, МИР, ТНТ, Пятый канал и других. Также церемонию покажут в эфире федеральных интернет-изданий и социальных сетях.