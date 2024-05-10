Володин: кандидатура Мишустина на пост премьер-министра внесена в ГД
Российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны, заявил председатель ГД РФ Вячеслав Володин в Telegram.
«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства», — сказано в сообщении.
Кабмин под руководством Мишустина сложил полномочия после инаугурации президента Владимира Путина.
Кандидатура председателя правительства России будет утверждена в ходе пленарного заседания ГД, намеченного на 10 мая.