Володин призвал убрать учителей и врачей из списка профессий для выдачи ВНЖ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство по упрощенному порядку, стоит исключить врачей и учителей, сообщает ТАСС .

«Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Только так», — заявил Володин.

Он уверен, что в этом случае лучшие преподаватели и ученые России смогут готовить высококлассных специалистов. При этом правительство сделает все возможное для создания условий развития врачей и учителей в стране.

Володин также отметил, что, говоря о дефиците кадров, речь заходит о привлечении мигрантов. Председатель Госдумы уверен, что этот подход неправильный. Стоит сделать так, чтобы российские выпускники, из которых только 34% возвращаются работать в больницы, шли трудиться по своим специальностям.

«А у нас министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами», — заключил Володин.

Ранее председатель Госдумы посоветовал коллегам-депутатам «думать головой» до того, как они начинают озвучивать свои инициативы в Telegram-каналах и СМИ. Спикер нижней палаты парламента также призвал законодателей «не вносить в общество тревогу».