Володин призвал депутатов «думать головой», прежде чем предлагать новые налоги

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал коллегам-депутатам «думать головой» до того, как они начинают озвучивать свои инициативы в Telegram-каналах и СМИ. Спикер нижней палаты парламента также призвал законодателей «не вносить в общество тревогу», сообщает ТАСС .

По словам Володина, россияне серьезно относятся к любым идеям, которые озвучивают депутаты. Председатель парламента добавил, что жители страны думают, что, «раз депутат сказал, значит, Государственная дума будет рассматривать ту или другую идею».

«Начинают предлагать — то налоги вводить собираются, то еще что-то. Коллеги, депутат в принципе не может таких решений предлагать по определению. <…> Думу, уже всех депутатов потом обсуждают, а имеет к этому отношение Дума? Нет», — сказал Володин.

Спикер Госдумы уверен, что перед вынесением своих инициатив на публику парламентариям нужно изучать этот вопрос в своих партиях. Все предложения депутатов также следует предварительно обсуждать в профильных думских комитетах и с членами правительства, подчеркнул Володин.