Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что действующих европейских глав и лидера США, которые вмешиваются в суверенные дела других государств, ждет участь президента Франции Эммануэля Макрона. Его партия проиграла по итогам досрочных выборов.

«Итоги досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе самого Макрона, закончились для него поражением», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам председателя Госдумы, помочь Макрону не смогли даже снятие кандидатов и политтехнологические уловки.

Сейчас во Франции идет борьба за власть. Партия-победитель требует, чтобы ей передали формирование правительства. В этот момент жители просят о решении внутренних проблем.

Ранее лидер парламентской фракции RN Марин Ле Пен заявила, что при победе на парламентских выборах «Национального объединения» (RN) премьер-министр от партии не даст согласие на решение Макрона отправить войска на Украину.