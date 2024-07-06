Ле Пен: премьер от RN не позволит президенту отправить войска на Украину Политика сегодня в 15:02

Лидер парламентской фракции RN Марин Ле Пен заявила, что при победе на парламентских выборах «Национального объединения» (RN) премьер-министр от партии не даст согласие на решение президента Франции Эммануэля Макрона на отправку войск на Украину. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Последнее слово за премьер-министром», — добавила политик. Об этом она рассказала CNN перед вторым туром досрочных парламентских выборов во Франции. «Национальное объединение» в первом туре, который состоялся 30 июня, набрало 33,4% голосов. На втором месте левый альянс «Новый народный фронт» (27,99%. За коалицию действующего главы государства отдали голос 20,04%. Второй тур состоится в стране 7 июля.