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Воющую против России грузинку заочно арестовал российский суд

Московский суд заочно арестовал грузинскую наемницу
Политика

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, пишет ТАСС.

Иванеишвили принимает участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине.

Об этом сообщается в электронной базе данных суда, уточняет агентство.

29-летняя Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы, прошла снайперскую подготовку.

Согласно открытым данным, она участвовала в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Тбилиси тайно готовит открытие посольства в России.