Воющую против России грузинку заочно арестовал российский суд
Московский суд заочно арестовал грузинскую наемницу
Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, пишет ТАСС.
Иванеишвили принимает участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине.
Об этом сообщается в электронной базе данных суда, уточняет агентство.
29-летняя Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы, прошла снайперскую подготовку.
Согласно открытым данным, она участвовала в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в 2016 году.
Ранее сообщалось, что Тбилиси тайно готовит открытие посольства в России.