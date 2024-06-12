Воющую против России грузинку заочно арестовал российский суд

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Иванеишвили принимает участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине.

Об этом сообщается в электронной базе данных суда, уточняет агентство.

29-летняя Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы, прошла снайперскую подготовку.

Согласно открытым данным, она участвовала в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Тбилиси тайно готовит открытие посольства в России.