Юрий Борисов инвестировал 150 млн рублей в московскую недвижимость

Юрий Борисов, которого западные СМИ называют новой звездой Голливуда, приобрел роскошную квартиру в центре Москвы. Это произошло на фоне его активного старта в американском кинематографе и подписания контракта с агентством UTA, известным по работе с Джонни Деппом и Харрисоном Фордом.

В настоящее время Борисов участвует в съемках американской комедийной драмы «Искусственный» на студии Amazon, где он исполняет роль Ильи Суцкевера, соучредителя OpenAI. По данным The Hollywood Reporter, его партнерами по фильму станут Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро. Кроме того, в ближайшее время Борисов может сняться в режиссерском дебюте Эмили Мортимер о российско-израильском поэте Денисе Новикове.

Несмотря на слухи о переезде в США, в американских реестрах нет сведений о покупке или аренде жилья Борисовым. Зато в российских реестрах указано, что год назад его семья приобрела квартиру площадью 226 квадратных метров в городской усадьбе Татищевой на Покровке. Эксперты оценивают стоимость недвижимости примерно в 150 млн рублей.

Ранее Борисов с супругой владели квартирой в Басманном районе и коттеджем на Рублевке, которые сейчас выставлены на продажу. Сам актер не ведет страницы в соцсетях, однако его супруга и агент Анна Шевчук после начала СВО проявила интерес к пабликам о релокации в Турцию, Грузию и Казахстан.