«Грузинская мечта» идет на дипломатическое сближение с Москвой
Тбилиси тайно готовит открытие посольства в России
Официальный Тбилиси тайно готовит открытие посольства в России, закрытого в 2008 году, пишет РБК со ссылкой на телеканал Mtavari.
Правительства Грузии и России стремятся к восстановлении дипломатических отношений.
Тбилиси подыскивает персонал для грузинского посольства в Москве, но делает это втайне, утверждает Mtavari Arkhi со ссылкой на источники.
Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения в сентябре 2008-го года, после нападения Грузии на Южную Осетию.