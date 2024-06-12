«Грузинская мечта» идет на дипломатическое сближение с Москвой

Официальный Тбилиси тайно готовит открытие посольства в России, закрытого в 2008 году, пишет РБК со ссылкой на телеканал Mtavari.

Правительства Грузии и России стремятся к восстановлении дипломатических отношений.

Тбилиси подыскивает персонал для грузинского посольства в Москве, но делает это втайне, утверждает Mtavari Arkhi со ссылкой на источники.

Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения в сентябре 2008-го года, после нападения Грузии на Южную Осетию.