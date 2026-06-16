Первый в истории: британец обогнул планету по земле, морю и воздуху

Житель Великобритании первым в истории в одиночку обогнул Землю тремя способами — по земле, воздуху и морю, сообщает британская газета The Telegraph .

43-летний британец завершил кругосветное путешествие, прибыв в порт Госпорт на юге Англии. На 12-метровой яхте Mindset путешественник преодолел 55 тыс. км. За время плавания он посетил остров Лансароте в Испании, Ресифи в Бразилии, Кейптаун в ЮАР, Хобарт в Тасмании, Ушуаю в Аргентине и снова Кейптаун на обратном маршруте. Старт кругосветки был дан в июле прошлого года.

В 2013 году Кетчелл отправился в путешествие на велосипеде, преодолев 29 тыс. км. В 2019 году британец совершил кругосветку на гироплане, пролетев 44 тыс. км за 175 дней. В 2010 году он пересек Атлантический океан на весельной лодке, а в 2011-м покорил Эверест.

«Может быть, следующая остановка — Марс», — в шутку обратился путешественник к Илону Маску после завершения кругосветки.

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